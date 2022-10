Die aktuelle Situation in der Ukraine stand im Mittelpunkt bei der vom Kronacher Kreis- und Stadtrat Markus Oesterlein (JU) organisierten Fahrt in die Republik Moldau. Bis heute ist der Anrainerstaat an die Ukraine teilweise besetzt und russische Soldaten sind in „Transnistrien“ stationiert. Unterstützung bei der Terminorganisation erhielt er durch die Hanns-Seidel-Stiftung , die vor Ort ist.

Die hohe Inflation, die Unterbringung einer großen Anzahl von Flüchtlingen und gesellschaftliche Spannungen sowie Fake-News-Kampagnen waren Schwerpunktthemen. Oesterlein sah hierbei Parallelen zur Situation in Deutschland. „Auch uns treiben ähnliche Sorgen um!“, so Oesterlein nach einem Gespräch mit Abgeordneten des Parlaments. Die Nähe zur Ukraine verschärfe aber nochmal das Gesamtbild. Selbstkritisch blickte Oesterlein in der Diskussion auf die bisherige Politik der Bundesrepublik. So sei man – auch in unionsregierten Zeiten – oft zu freundlich zu Russland gewesen, habe zu viel toleriert und habe sich abhängig gemacht. „Heute würde dies keiner bei klarem Verstand mehr machen!“, meint Oesterlein.

Im Gespräch war Oesterlein auch mit Stadtratsmitgliedern der moldauischen Hauptstadt Chisinau. Hier wurde der beschränkte Einfluss kommunaler Mandatsträger spürbar. Dieser Eindruck verdeutlichte sich noch mehr bei einem Gespräch mit dem Bürgermeister von Sireti, Boaghi Leonid. Mit 7000 Einwohnern gehört die Stadt zu einer der größeren Moldaus. Mit einem städtischen Haushalt in Höhe von circa 400.000 Euro, bei dem 70 Prozent für die 120 Angestellten der Kommune berücksichtigt werden müssen, wird die geringe Entscheidungskompetenz im zentralistischen Moldau deutlich. Gleichzeitig ähneln sich die Aufgaben mit Brandschutz und Kinderbetreuung sowie auch Unterhalt von 50 Kilometern Gemeindestraßen. Wie sehr die junge Bevölkerung des Landes für Europa brennt, wurde in der Diskussion mit Vertretern der PAS Youth deutlich. red