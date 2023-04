Bei der Jahreshauptversammlung des Obst- und Gartenbauvereins Neukenroth konnte der 144 Mitglieder zählende Verein auf einige Aktivitäten zurückblicken. Notwendige Renovierungs- und Außenarbeiten haben das Erscheinungsbild und die Arbeit der Obstpresse, von denen es nur zwei im Landkreis gibt, aufgewertet.

Es sei erfreulich, so Vorsitzender Georg Schank, dass die Arbeiten am Vereinsgelände und im Gebäude der Obstpresse wie geplant durchgeführt werden konnten. Für die Brückenbepflanzungen war im letzten heißen Sommer kaum noch Wasser im Fluss. Nur durch ausreichende Düngung habe die Blütenpracht erhalten werden können. Der neue Lagerraum ist fast fertig. In der Obstpresse wurde wegen des sehr warmen Jahres mit wenig Regen auch weniger Obst gepresst. Sehr positiv sei diesmal gewesen, dass zwei komplette Tage nur Quitten gepresst werden konnten, da dies im Landkreis nur in Neukenroth angeboten wird.

Für das kommende Jahr wolle man die Jugendarbeit neu aufstellen und die Forscher-Kids wieder aktivieren. An der Kinder-Ferienwoche der Gemeinde möchte man sich ebenfalls wieder beteiligen, zudem ist die Teilnahme an der 150-Jahr-Feier der Feuerwehr und bei der Jubiläumsveranstaltung „700 Jahre Neukenroth “ geplant.

Die Neuwahlen brachten folgende Ergebnisse: 1. Vorsitzender Georg Schank, Schriftführerin Dominique Köhn, Beisitzer Thomas Blumenröther, Ellen Erhard, Georg Erhard, Pia Männlein, Gerhard Männlein, Gerhard Opel , Sigrid Schank, Jessica Schubert und Michael Walther.

2. Bürgermeister Rudi Jaros und Kreisvorsitzender Fritz Pohl lobten vor allem die großen Aktivitäten des Vereins um die Obstpresse. Pohl brachte Infos zur Bepflanzung von Vorgärten und zum Baumschnitt mit. 2. Bürgermeister Jaros lobte vor allem die Betreuung des „Bienlein-Gartens“, der als Kleinod das Ortsbild aufwerte. jbe