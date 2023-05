Kronach — Der Wasserzweckverband Frankenwaldgruppe (FWG) ist auf Kurs und soll es auch bleiben. Das ist bei der Verbandsversammlung der FWG am Freitag deutlich geworden. Die Verbandsräte unter der Federführung des Vorsitzenden Peter Ebertsch setzen dabei unter anderem auf sinnvolle Investitionen, Weitblick und Förderungen.

Die Verbandsführung scheue sich auch nicht, überteuerte Angebote nicht anzunehmen und Maßnahmen wiederholt auszuschreiben. Hervorzuheben sei auch, dass sich künftig die Gemeinden bei der Erschließung von Neubaugebieten mit 50 Prozent der anfallenden Kosten beteiligen würden. Zudem würden die Herstellungsbeiträge zum 1. Januar 2024 angepasst.

Künftig fielen pro Quadratmeter Grundstücksfläche 2,29 Euro und pro Quadratmeter Geschossfläche 11,57 Euro an. Das gelte bei Erweiterungs- und Neubauten. Vorsitzender Peter Ebertsch wies in diesem Zusammenhang darauf hin, dass Wasser eine kostendeckende Einrichtung der Kommunen sei. Er bedankte sich bei den Gemeinden für ihre Bereitschaft, sich bei den Erschließungskosten von Neubaugebieten zu beteiligten. Ihm sei sehr daran gelegen, dass die FWG nie mehr – ähnlich wie noch vor acht Jahren − mit einem hohen zweistelligen Millioneninvestitionsstau zu kämpfen habe.

Sein Dank galt dem Freistaat Bayern für die Gewährung von Fördermitteln aus den Förderprogramm „Richtlinien zu wasserrechtlichen Vorhaben“ (RZWas) sowie seinem Vorgänger Jürgen Baumgärtner , der wegen der Sanierung der FWG hart an verschiedenen Fronten gekämpft habe.

Mit Freude verkündete Peter Ebertsch , dass 2023 die FWG zwei Millionen Euro an Förderungen aus dem RZWas-Fördertopf erhalte. Froh sei er zudem auch, dass die FWG, noch bevor die Zinsen erhöht worden waren, ein Darlehen in Höhe von sieben Millionen Euro zum alten Zinssatz von unter ein Prozent habe aufnehmen können. Ebertsch: „Durch alle diese Maßnahmen kann viel Geld gespart und trotzdem weiter investiert werden.“

Für das laufende Jahr stünden Investitionen in Höhe von insgesamt rund 5,1 Millionen Euro an. Aufgrund der Tatsache, dass in Marktrodach ab kommender Woche die Ortsdurchfahrt B 173 in Angriff genommen und die Maßnahme bis Ende des Jahres unter Vollsperrung durchgeführt werde, müsse auch die FWG den Zeitrahmen für einige geplanten Baumaßnahmen verschieben. Dazu gehöre die Sanierung der Leitungen beziehungsweise Ortsdurchfahrt in Neufang, die Eibigstraße in Steinberg sowie der 200 Meter lange Wasserleitungsbau in Roßlach.

Zum Ausgleich aber, so der Geschäftsführer der FWG, Jürgen Kempf , werde man in Windheim die Dr.-Marianus-Vetter-Straße und den Trebachsweg vorziehen. Geplant seien unter anderem die alte Schulstraße und der Quellenweg in Wilhelmsthal, die Fertigstellung der Ortsdurchfahrt in Buchbach bis Ende des Jahres, der Anschluss an die Kläranlage in Reichenbach und der zweite Bauabschnitt für Wasserleitungen in Kehlbach.

Vorsitzender Ebertsch bat um Verständnis, dass einige Maßnahmen wegen überteuerter Angebote nochmals ausgeschrieben werden mussten.

Einverstanden zeigten sich die Verbandsräte mit der Anschaffung eines gemeinsamen Notstromaggregats für die Pumpwerke in Steinberg und Roßlach, um im Falle eines Stromausfalls die Funktionsfähigkeit gewähren zu können.

Im weiteren Verlauf der Verbandsversammlung ging es um Haushalt, Zahlen und um die Ergebnisse des Rechnungsprüfungsausschusses. Verbandsrat Thomas Löffler hatte keine Beanstandungen. Alle Beschlüsse wurden einstimmig gefasst.

Die Verbandsrätin und Wilhelmsthaler Bürgermeisterin Susanne Grebner kündigte an, dass sie demnächst einen Antrag für den Erwerb des ehemaligen Betriebsgebäudes der FWG in Steinberg stellen werde.