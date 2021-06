Die Pfarrei Glosberg unterstützt schon seit Jahren den Caritas-Sozialladen mit Sachspenden. Dem Spendenaufruf des Glosberger Pfarrgemeinderates folgten kürzlich wieder viele Mitchristen. So konnten eine große Menge haltbarer Lebensmittel sowie Hygiene- und Toilettenartikel gesammelt werden. In den Kirchen Glosberg , Reitsch und Haig standen dafür Körbe bereit. Die Spenden wurden von der Pfarrgemeinderatsvorsitzenden Sibylle Horn mit Vertretern aus Haig (Barbara Fröba) und Glosberg (Martina Stumpf) an den Caritas-Sozialladen in Kronach weitergegeben. Mit großer Freude und Dankbarkeit wurden die reichlichen Gaben vom Team des „Lädla“ entgegengenommen. red