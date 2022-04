Mit nicht erwarteten 878 Euro an Einnahmen zeigten sich die Donnerstagsmaler mehr als zufrieden. Bei „Dauerregen“ am Sonntag musste die Hilfsaktion für die Ukraine-Flüchtlinge in die ehemalige Bäckerei Daum verlegt werden. Wie angekündigt, hatte Dagmar Hänel aus Steinwiesen in vielen Stunden zusammen mit ihren Mitstreitern kleine Steine bemalt und für freiwillige Spenden an die Bürger verteilt. Am Ende des Tages gab es nur zufriedene Gesichter. Der Aufwand von Dagmar Hänel, Brigitte Ströhlein, Winfried Neubauer, Maria Hofstädter und Doris Döhler hat sich gelohnt. Sachspenden brachten Ulrike Reimann und Gudrun Kämpfer aus Steinwiesen. Den Geldbetrag wird man an Maria und Hans Scherbel für die Ukraine-Flüchtlinge übergeben. miw