Einer der größten Brände im Landkreis Kronach ereignete sich genau vor 50 Jahren in Nordhalben . Es war die Nacht vom 28. auf den 29. April, als in Nordhalben ein Großfeuer ausbrach, welches noch heute Auswirkungen auf die wirtschaftliche Geschichte der Gemeinde hat.

Nordhalben , zu jener Zeit ein aufstrebender Ort mit knapp 2500 Einwohnern und vielen Arbeitsplätzen in einigen größeren Betrieben, leidet heute vor allem unter der Arbeitsplatzsituation. Seit der Schließung eines Automobilzulieferers vor rund zehn Jahren gibt es in Nordhalben keinen größeren Industriebetrieb mehr. Wo einst Hunderte von Menschen ihr tägliches Brot verdienten, sind nur noch Lager oder einfach leer stehende Gebäude vorzufinden.

Das Unglück nahm seinen Lauf

Dieses „Schicksal“ begann Ende April 1972, als in wenigen Stunden die damalige Schreib- und Spielwarenfabrik Rehbach bis auf die Grundmauern niederbrannte. Kurz nach Mitternacht hörte der gegenüber der Firma wohnende Prokurist Anton Scherbel (Pfeifer) die Fensterscheiben klirren. Aus seinem Fenster schauend, sah er Flammen über der Spritzerei aus dem Gebäude schlagen. Als er per Telefon die Feuerwehr verständigen wollte, war dieses bereits tot.

Anton Scherbel fuhr mit seinem Auto zum Feuermelder in der Ortsmitte, schlug die Scheibe ein und löste Sirenenalarm aus. Wenige Minuten später traf die Nordhalbener Wehr ein, konnte aber das mittlerweile lodernde Feuer nicht mehr erfolgreich bekämpfen.

Durch den ausgelösten Großalarm kamen weitere Wehren aus der Umgebung mit Tanklöschfahrzeugen zu Hilfe. Zu diesem Zeitpunkt hatte sich das Feuer bereits weiter ausgedehnt. Obwohl innerhalb einer Stunde 19 Wehren nach Nordhalben gefahren waren und mit 40 Rohren das Feuer einzudämmen versuchten, gelang es nicht mehr, das Gebäude vor der Vernichtung zu retten.

Ein großes Handicap war zu dieser Zeit der bestehende Wassermangel, so dass erst längere Schlauchleitungen zur im Tal gelegenen Rodach gelegt werden mussten. Zum Einsatz kam auch ein Löschzug der Bundeswehr aus Naila, welcher bereits zu dieser Zeit technisch hervorragend ausgerüstet war.

Durch dieses Großfeuer entstand der Firma Rehbach ein Sachschaden von etwa fünf Millionen Mark. Es wurden über Nacht 120 Beschäftigte arbeitslos. Obwohl nur wenige Tag nach dem Unglück bereits beschlossen wurde, neue Fertigungshallen in eingeschossiger Fertigbetonbauweise an einem anderen Ort in Nordhalben zu bauen, fasste die Firma Rehbach nie wieder richtig Fuß. Einige Jahren später musste in den 1974 fertiggestellten Hallen die Produktion bereits eingestellt werden. Die Hallen wurden an eine andere Firma verkauft.

Die Überreste des Brandes waren lange Zeit erhalten geblieben, bis man diese vor einigen Jahren dem Erdboden gleichgemacht hat. Erhalten blieb der Torbogen, welcher noch auf die Firma hinweist. Durch Eigeninitiativen, vor allem der Nachbarn, wurde das Grundstück auch in einen besseren Zustand versetzt.