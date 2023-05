Günter Baum feierte kürzlich seinen 90. Geburtstag . Der hochbetagte Jubilar stammt aus Schlesien und blickt auf ein bewegtes und arbeitsreiches Leben.

Als Junge von zwölf Jahren musste er im Januar 1945 mit seiner Mutter seine Heimat verlassen. Der Vater kehrte nicht mehr aus dem Krieg zurück. Die Flucht vor der Roten Armee führte zunächst nach Klingenthal im sächsischen Vogtlandkreis und schließlich nach Crimmitschau im Kreis Zwickau, wo Günter Baum den Beruf des Herrenschneiders lernte. Es dauerte bis 1956, bis er in Stockheim Arbeit und in Neukenroth eine neue Heimat fand. Hier arbeitete Günter Baum unter Tage in der Katharinenzeche bis zu deren Schließung im Jahr 1968. Danach war er als Schweißer im Tankbau und von 1975 bis 1993 bis zur Rente als Drahtzieher in einem Drahtseilwerk in Neustadt bei Coburg beschäftigt.

Günter Baum hat es geschafft, sich in der neuen Heimat zu integrieren. Dem Knappenverein Stockheim hält er seit 67 Jahren die Treue. Auch bei der Bergmannskapelle und der Feuerwehr ist er seit Jahrzehnten Mitglied. Neben Bürgermeister Daniel Weißerth gratulierten im Namen des Knappenvereins Heiko Eisenbeiß und Jürgen Möhrle. Zur Familie von Günter Baum zählen zwei Kinder und ein Enkelkind. Seine Frau Waltraud ist seit Jahren pflegebedürftig und der Jubilar übernimmt seit Jahren die liebevolle Pflege seiner Ehefrau. eh