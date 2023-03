„Wir geben das uns gespendete Geld verantwortungsbewusst an Menschen in Notlagen weiter“, betont Tom Sauer. 51.578 Euro wurden bislang für die Ukrainehilfe gespendet . In der Nacht auf den 1. April wird der Vorsitzende der „Humanitären Hilfe für Menschen in Not “ bereits zum vierten Mal in die Ukraine starten, um dort den Menschen etwas Hilfe und ein bisschen Freude und Hoffnung zu bringen.

Es ist ein regelrechtes Bündnis entstanden, insbesondere im Landkreis Kronach ; mitgetragen wird es auch von Landrat Klaus Löffler . Gemeinsam wollen die Beteiligten den Menschen in der Ukraine helfen, die in allergrößter Not sind. Dazu noch Hoffnungszeichen durch das Pflanzen von Apfelbäumchen und die Musik von Tom Sauer in den schwer vom Krieg gezeichneten Gebieten setzen. „Wir sind sehr dankbar für die breite Unterstützung aus der Bevölkerung, auch aus den Nachbarlandkreisen“, unterstreicht Tom Sauer. „Ein ganzer Landkreis habe sich zur Hilfe auf den Weg gemacht, flankiert von den Nachbarn der umliegenden Kreise.

Hilfe hat sich auf viele Schultern verteilt

„Wir würden es gar nicht mehr schaffen, jeder Hilfsaktion , jeder Firma und jedem Verein einzeln zu danken“, freut sich Jasmin Demel. „Was hier von so vielen geleistet wurde für die ,Aktion Roman‘, ist unbeschreiblich.“ Gemeinsam mit Julian Brand von der „Aktion Roman“ berichtet sie bei der Humanitären Hilfe. Der Ursprung der Aktion waren demnach zwei Nachrichten von Roman Grycak und Whatsapp-Gruppen an der Helios-Frankenwaldklinik sowie beim VfR Johannisthal.

„Er ist schrecklich, dieser Krieg, aber wir haben ganz viele Freundschaften hier und in der Ukraine geschlossen.“ Die Hilfsbereitschaft und die Dankbarkeit seien einfach großartig, erzählt sie weiter.

Derzeit scheine die Not in der Ukraine etwas in Vergessenheit zu geraten, bedauert Demel. Anfang Februar fuhr der letzte Sprinter mit Hilfsgütern dorthin. Jetzt hoffen alle, dass noch einmal Spendengüter ins Johannisthaler Sportheim gebracht werden und Spendengelder eingehen, damit Tom Sauer in der Karwoche einen Transporter und Anhänger voll beladen kann. Gefragt sind haltbare Nahrungsmittel, Verbandsmaterial, Medikamente, alles zur Krankenpflegeversorgung, Kindernahrung, Windeln, Babycremes, was Kleinkinder brauchen, Decken, Stromgeneratoren und alles, was warm hält. Auch gute Schlafsäcke.

Hilfe auch hier vor Ort

Es werde einfach jedes Jahr schlimmer, muss die „ Humanitäre Hilfe “ aber auch hier in der Region feststellen. Immer mehr Menschen kämen allein mit ihren Energiekosten nicht mehr zurecht. Die Leute gerieten in Verschuldungsspiralen, aus denen immer weniger herauskämen. „Manche Menschen werden häufiger wiederholt Hilfe benötigen“, berichtet Tom Sauer. Die Zahl der Alleinerziehenden, die Hilfe brauchen, nimmt seinen Worten nach weiter zu. „Immer mehr haben Schwierigkeiten, ihr Leben geregelt zu bekommen“, zeigt sich Tom Sauer besorgt. 28.377 Euro wurden an Überbrückungshilfen geleistet. „Mehr als im letzten Jahr“, bestätigt Kassiererin Katrin Engelhardt. Sozialpädagogische Familienhilfen, Diakonisches Werk, Caritas , Jugendämter und Sozialämter fragten immer stärker nach.

Menschen helfen, die unverschuldet in Not geraten sind, das hat sich die „ Humanitäre Hilfe für Menschen in Not “ seit nunmehr 30 Jahren auf die Fahnen geschrieben. Von Beginn an ist Willi Pechtold dabei. Jetzt zeichnet die Hilfsorganisation ihn aus. „Willi ist das Herzblut, die Seele und ein Kämpfer unseres Vereins“, würdigt Vorsitzender Tom Sauer seinen Wegbegleiter.