In den 35 Jahren des Bestehens haben sich Vernetzung und Dialog mit und unter verschiedensten Gruppen als Markenzeichen der Ökologischen Bildungsstätte Oberfranken entwickelt. Dazu zählt auch der Kontakt mit Forstwirtschaft, Jägern und Landwirten .

Jemand, der die Landschaft nutze, habe auch immer etwas für diese Landschaft übrig. Viele Probleme entstehen durch Zwänge oder fehlendes Wissen, nur ganz selten durch böse Absicht, erklärte André Maslo, Geschäftsführer der Ökologischen Bildungsstätte Oberfranken (ÖBO), bei einer Veranstaltung des Landesbunds für Vogelschutz (LBV) in Mitwitz . Es existiere ein traditionell konservierender und nutzender Naturschutz. Doch der moderne Naturschutz schaue von außen auf die Thematik. Die Ökologische Bildungsstätte sei für alle Gesprächspartner.

Hoffen auf die Endrunde

Derzeit ist jeder in der Bildungsstätte jedoch gespannt, zu welchem Ergebnis die Bewerbung für ein deutschlandweites Förderprogramm zu „Offenlandschaften“ und dem Rebhuhn führt. Immerhin befindet sich das heimische Rebhuhnprojekt aktuell in der Endauswahl zum bundesweiten Vorhaben. Zwölf Rebhuhnprojekte von einst 40 stehen zur Auswahl, sechs davon werden es auf Bundesebene schaffen. Die zwölf zur Wahl stehenden Projekte haben sich kürzlich in Göttingen bei der in diesem Bereich federführenden Universität präsentiert.

Die Mitwitzer konnten dabei auf ihre kurz vorher durchgeführte große Tagung „Offenlandschaften“ verweisen. „Die Konkurrenz ist immens stark“, zeigt sich André Maslo erleichtert, überhaupt so weit gekommen zu sein. „Ich bin immer voller Hoffnung, aber es wäre keine Schande, wenn wir es nicht schaffen.“ Aber die Hoffnung sterbe zuletzt.

Jedes Jahr suche der Landesbund für Vogelschutz (LBV) zudem das Gespräch mit einer wichtigen Einrichtung oder im Umweltbereich tätigen Menschen, freute sich LBV-Kreisvorsitzender Uli Münch. Und André Maslo ergänzte, dass die Umweltbildung einen Flow wie noch nie habe. Die Angebote des LBV und des ÖBO würden somit immer stärker nachgefragt werden.

Viel Material, jede Menge Projekte

Maslo stellte außerdem eine Vielzahl von Informationsmaterialien vor, etwa das gelbe Heft für Entdecker, ein kreatives und abwechslungsreiches Umweltbildungsprogramm für junge Menschen vom Kindergarten bis zur Sekundarstufe. Er selbst biete im Bereich der Kulturgeschichte des Menschen beispielsweise Material zur Steinzeit an. Die Themen drehen sich ums Feuermachen bis hin zu saisonaler und regionaler Ernährung.

Auch viele Freiberuflerinnen und Freiberufler sind bei den vielfältigen Angeboten mit im Boot. Jedes Jahr findet auch das sogenannte Glücksspiralen-Projekte statt. Im nächsten Jahr soll dann ein Pflege- und Entwicklungskonzept mit dem Landesbund für Vogelschutz in einem Teil des Förtschendorfer Steinbruchs entwickelt werden, außerdem finden Greifvogel-Untersuchungen im Bereich Sonnefeld statt. „Wir sind immer sehr interessiert, nach einigen Jahrzehnten bei einem früheren Projekt nachzuschauen, wie es jetzt läuft und ob etwas nachjustiert werden muss“, erläutert Maslo. Gerade in Coburg gäbe es eine enorme Kontinuität ornithologischer Forschung.

Seit dem 18. Jahrhundert gibt es detaillierte Artenlisten. Zu den großen Projekten zählen etwa das Rebhuhnprojekt in den Kreisen Kronach, Coburg und Lichtenfels. Hier engagierte sich der LBV von Anfang an mit. Zuerst wurden Jäger und Landwirte informiert und einbezogen. Ohne dieses Miteinander funktionierten derartige Projekte nicht. Es klappe nur mit Landwirten , Jägern und Naturschutz als Partnern. Insbesondere zweijährig bewirtschaftete Blühstreifen bewirkten hier sehr viel. Als weiteres Beispiel informierte Maslo über das Naturschutzprojekt Dobertal. Wesentliches Ziel sei hier, in Zusammenarbeit mit örtlichen Landwirten die extensive landwirtschaftliche Nutzung auf aufgeforsteten und brachgefallenen Bereichen wiederzubeleben. rg