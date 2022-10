Zum 1. Oktober hat die Stadt Kronach einen neuen Abteilungsleiter der Bauverwaltung begrüßt . Nikolai Freiherr von Brandis ist 1978 in Bremen geboren und in Hamburg, Washington D.C., Bonn und München aufgewachsen. Sein Abitur hat er in Starnberg abgelegt, anschließend Architektur an der Bauhaus-Universität in Weimar und der Accademia di Architettura in Mendrisio (Schweiz) studiert.

Nach dem Diplom hat Freiherr von Brandis in Weimar 2007 bei Heike Büttner als Architekt in der Denkmalpflege gearbeitet. Darüber hinaus war er für Neubauprojekte im Büro von Johannes Florin, Maienfeld/Schweiz, zuständig.

Von 2010 bis 2015 hat von Brandis als wissenschaftlicher Assistent am Lehrstuhl für Stadt- und Regionalplanung an der Technischen Universität München (TUM) gearbeitet. Ab 2014 war er als Stadtplaner für das Büro Umbau-Stadt Weimar tätig. Im Jahr 2017 erfolgte der „Seitenwechsel“ zur Landesbaudirektion Bayern in Nürnberg und Ebern. Darüber hinaus ist Freiherr von Brandis als Dozent und Lehrbeauftragter für Architektur und Stadtplanung tätig.

In seiner neuen Position als Stadtplaner und Abteilungsleiter der Bauverwaltung sieht von Brandis die Chance, die Stadt Kronach bei den aktuellen Herausforderungen gut voranzubringen.

„Ich möchte dazu beitragen, dass die Rahmenbedingungen geschaffen werden, welche die Entwicklung von qualitätsvollen Planungen – ob bei einem kleinen Objekt, oder bei großen städtebaulichen Entwicklungen – stets brauchen sowie die Maßnahme in der Ausführung und Umsetzung auch gut ins Ziel bringen.

Hierzu gehört zum einen das offene, aber strukturierte Führen von Debatten über die Ziele von Planungen und das Erklären und das Werben um ein Verständnis sowie die Diskussion darüber was gute, qualitätsvolle Architektur und Stadtplanung ist, wie sie entstehen und entwickelt werden kann.“ Zum anderen gehörten dazu die Übersetzung solcher Erkenntnisse in die Praxis.

Nikolai Freiherr von Brandis möchte nachhaltige Räume und Stadtentwicklung entstehen lassen. red