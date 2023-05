Der Kindergarten-Förderverein Steinwiesen führte Neuwahlen durch. Das Vertrauen erhielt als Vorsitzende Kathrin Gremer-Schneider und als Zweiter Vorsitzender Frank Hauck.

Die alte und neue Vorsitzende Kathrin Gremer-Schneider ging darauf ein, dass in den letzten Jahren pandemiebedingt nicht viele Aktivitäten stattfinden konnten. Erst 2022 wurden wieder ein Kindergartenfest und der St. Martins Tag gefeiert. In diesem Jahr wird auch wieder ein Sommerfest stattfinden und man werde sich eventuell beim Genussfest am 9. September zur 700 Jahr Feier mit einbringen.

Der Mitgliederstand beziffert sich auf ca. 100. Es wurde beschlossen, dass in diesem Jahr eine größere Summe für Anschaffungen zur Verfügung gestellt werden solle. Dies werde man auch werbewirksam für den Förderverein einsetzen. Der Vorschlag wurde vom Kindergartenteam dankend angenommen. Man werde sich nun Gedanken machen, was sinnvoll für die Kinder wäre.

Wenn sich jemand für die Arbeit des Kindergarten Fördervereins interessiert und gerne mitmachen möchte, so kann er sich als Mitglied engagieren (10 Euro Jahresbeitrag) oder durch eine Spende helfen, den Kindergarten zu unterstützen. Anmeldeformulare gibt es im Kindergarten oder bei Vorsitzender Kathrin Gremer-Schneider. Der Förderverein wünscht sich, dass sich mehr Eltern bereit erklären würden, dabei zu sein, wie am 27. April 2004, wo sich engagierte Steinwiesener zusammengetan und den Kindergarten Förderverein Steinwiesen gegründet haben. sd