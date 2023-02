Neuwahlen standen im Mittelpunkt der Jahreshauptversammlung der Sängergruppe Steinachtal in der „Alten Schule “ in Trübenbach . Erster Vorsitzender Martin Langbein aus Hassenberg erläuterte, dass mit Beikheim, Fürth am Berg, Gestungshausen, Hassenberg, Mannsgereuth, Marktgraitz und Trübenbach sieben Vereine zur Gruppe gehörten.

Zwei Männerchöre (Chorgemeinschaft Mannsgereuth/Marktgraitz), drei gemischte Chöre (Fürth am Berg, Hassenberg und Trübenbach ), zwei Frauenchöre (Hassenberg und Beikheim) und jeweils ein Jugend- und Kinderchor (Gestungshausen) pflegten in der Gruppe das deutsche Liedgut.

Der Mitgliederstand der Gruppe belaufe sich auf 286, davon seien 91 aktive Sänger, gemeldet worden seien 113 abgehaltene Singstunden und 22 öffentliche Auftritte. Kreischorleiterin Pia Hempfling wies auf eine gemeinsame Sängerkreischorprobe am 10. März in Lichtenfels hin.

Die anschließende Neuwahl brachte folgendes Ergebnis: Erster Vorsitzender : Martin Langbein, Hassenberg, Zweite Vorsitzende : Nicole Schomann, Hassenberg, Erster Gruppenkassier: Jürgen Heyder, Gestungshausen, Zweiter Gruppenkassier: Frank Langbein, Hassenberg, Erster Schriftführer: Siegfried Stauch, Hassenberg, Zweiter Schriftführer: Stefan Porzelt, Mannsgereuth. Als Gruppenchorleiter (Männerchöre) fungiert Steffen Schiller, Gestungshausen, und als Gruppenchorleiterin (gemischte Chöre) Nicole Schomann, Hassenberg.

Folgende Termine wurden festgelegt: Beim 150-jährigen Bestehen des Gesangvereins „Liederkranz“ Trübenbach findet auch das Steinachtal-Sängertreffen statt. Die Feierlichkeiten sind am 18. Mai, am 20. Mai (Dorftanz im Feststadl) und am 21. Mai (Steinachtal-Sängertreffen) geplant. Die Frühjahrsversammlung (21. März) und die Herbstversammlung (17. Oktober finden in Gestungshausen statt.

Der Gesangverein Gestungshausen plant im Frühjahr zwei Wirtshaussingen und der Gesangverein Hassenberg veranstaltet einen Liederabend am 21. Oktober. wkn