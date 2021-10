Am Wochenende feiert der tausend Einwohner zählende Stockheimer Gemeindeteil Neukenroth seine Kirchweih . Der Festgottesdienst findet am Sonntag, 17. Oktober, in der Pfarrkirche St. Katharina um 10 Uhr statt. Um 9.45 Uhr ist Treffen am Pfarrhaus, Einzug der Kirchweihpaare und Vereine. Die musikalische Umrahmung des Gottesdienstes erfolgt durch die Gesangsgruppe des Volkstrachtenvereins Neukenroth . Foto: Gerd Fleischmann