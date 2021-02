Auf Neuerungen bei der Maskenpflicht und beim Alkoholverbot auf öffentlichen Flächen macht das Kronacher Landratsamt aufmerksam. Das Landratsamt hat gemäß der aktuellen Bayerischen Infektionsschutzmaßnahmen-Verordnung zentrale Begegnungsflächen im öffentlichen Raum festzulegen, in denen Maskenpflicht besteht und der Konsum von Alkohol untersagt ist, heißt es in einer gestern veröffentlichten Pressemitteilung. Die entsprechende Allgemeinverfügung tritt am heutigen Dienstag, 2. Februar 2021, in Kraft.

Nur noch im Bahnhofsbereich

Die Pflicht, eine Mund-Nase-Bedeckung zu tragen, gilt von da an nur noch für den Kronacher Bahnhofsplatz, den Busbahnhof sowie die unmittelbar daran angrenzenden Flächen der Güterstraße (entsprechend den Einzeichnungen im Lageplan). Neu gilt nun für diesen Bereich zusätzlich auch ein Alkoholverbot .

Die Maske darf in diesem Bereich nur kurz zum Essen, Trinken oder Rauchen abgesetzt werden, wenn hierbei mindestens 1,5 Meter Abstand zu anderen Personen eingehalten wird.

Der Wortlaut der Allgemeinverfügung kann auf der Homepage Landkreises Kronach (www.landkreis-kronach.de) abgerufen werden. red