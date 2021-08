Die Gemeinde Stockheim rüstet für den Winter auf und erhielt für den Bauhof ein neues größeres Streusalzsilo. Wie der Bauamtsleiter Dirk Raupach und Bürgermeister Rainer Detsch anlässlich der Montage des neuen Silos mitteilten, erhöht die Gemeinde die Reserve für Streusalz auf 100 Tonnen, die somit im Frühbezug eingekauft werden können und damit zu einer jährlichen Ersparnis von circa 2000 Euro führen. Man setzt damit auch ein Zeichen für die Sicherheit im Winter.

Beide beobachteten das Aufstellen des Silos vom Tieflader herunter auf das vorbereitete Fundament am Bauhofgelände in Stockheim . Hierzu war ein mobiler 60-Tonnen-Autokran der Firma Grimm aus Coburg nötig, der eine Auslegespanne von rund 60 Metern hat.

Das Silo hat 18 Meter Höhe, einen Durchmesser von drei Metern und ein Leergewicht von sechs Tonnen. Das Fassungsvolumen beträgt rund 75 Kubikmeter Salz. Das Silo wurde per Schwertransport vom Hersteller , einer Firma aus den Niederlanden, nach Stockheim geliefert. Das bisher genutzte Silo ist mittlerweile 30 Jahre alt, kann aber auch weiterhin verwendet werden, so dass jetzt die Gemeinde circa 100 Tonnen Streusalz einlagern kann. Früher mussten immer circa 50 Tonnen aus Sackware per Hand eingefüllt werden. Die Gesamtkosten beziffert die Gemeinde auf rund 45 000 Euro. eh