Während der Hauptversammlung des Musikvereins Effelter sind einige Vorstandsposten neu besetzt worden. Wie aus einer Pressemitteilung des Vereins hervorgeht, ist Adrian Löffler Vorsitzender und Lara Löffler übernimmt den Posten der Schriftführerin. Die übrigen Neuwahlen brachten folgendes Ergebnis: Stellvertretender Vorsitzender Georg Fischer; Kassier Tobias Dressel; Beiratsmitglieder Andreas Löffler, Stefan Löffler, Thomas Müller , Harald Schnappauf, Andrea Löffler, Julia Löffler und Philipp Wich. Kassenprüfer wurden Erich Müller und Michael Schnappauf.

„Musik am Fenster“

Der scheidende Vorsitzende Thomas Müller berichtete, dass momentan 27 aktive Musiker tätig sind und 130 passive Mitglieder den Verein unterstützen. Während des Lockdowns hätten sich nahezu alle aktiven Musiker über drei Monate hinweg an der Aktion „Musik aus dem Fenster“ beteiligt, fügt er hinzu. Dies war vielleicht auch der Grund, weshalb man nach den Lockdowns wieder problemlos und vollständig in die Probenphase eintreten konnte.

Soweit es die Vorschriften zuließen, wurden Beerdigungen und Geburtstagsständchen musikalisch umrahmt und auch bei der Fronleichnamsfeier und der Erstkommunion spielte der Musikverein im Freien. Im Winterhalbjahr hielt man einige Proben mit Abstand in der Gerätehalle ab. Seit Juni 2021 fanden diese im Freien statt, was auch bei der Dorfbevölkerung gut ankam.

Nach dem Lockdown waren alle Musiker sehr erfreut über eine gemeinsame Wanderung und ein gemütliches Beisammensein mit Spielen am Sportheim. 2022 verlief wieder in normalen Bahnen. So konnte man verschiedene Feste in Nordhalben, Teuschnitz, Kronach und Friedersdorf besuchen und musikalisch begleiten. Auch das Apfelfest in Effelter und verschiedene Hochzeiten, Geburtstagsständchen und Beerdigungen standen auf dem Vereinsprogramm. Mit einem Weihnachtskonzert und den Silvesterständchen konnte man das Jahr abrunden.

Jubiläumsfeier im nächsten Jahr

Für das kommende Jahr stünden neben den beiden Faschingsveranstaltungen das Bläsertreffen in Tschirn, das Kronacher Schützenfest und die 800-Jahrfeier von Effelter an. Die Feier zum 50. Jubiläum des Musikvereins mit einem kleinen Bläsertreffen werde man auf nächstes Jahr verschieben. Abschließend dankte der Vorsitzende allen, die ihn bei seiner Arbeit unterstützten und zum Wohle des Vereins tätig waren. Dirigent Klemens Löffler zeigte sich sehr zufrieden mit dem Neustart nach Corona. Nahezu alle Musiker hielten dem Verein die Treue und zeigten ihre Freude an der Musik durch ihren Probenbesuch.

Leistungsabzeichen in Bronze

Erfreut zeigte sich der Dirigent darüber, dass wieder fünf junge Musiker ihre Bereitschaft zum Erlernen eines Instrumentes bekundet hätten beziehungsweise demnächst zum Verein stoßen. Julian Herzog, Leonie Löffler und David Pfadenhauer legten die Prüfung für das Leistungsabzeichen in Bronze ab.

Trotz der langen Pause war Löffler mit der musikalischen Leistung der Mitglieder sehr zufrieden. Dies habe sich vor allem beim gelungenen Weihnachtskonzert in der Kirche gezeigt.

Nach siebenjähriger Amtszeit trat Thomas Müller von seinem Posten als Vorsitzender zurück. Mit lang anhaltendem Applaus dankten ihm die Anwesenden für seine Arbeit. red