Im Zuge des Förderprogrammes "Förderoffensive Nordostbayern" bricht der Markt Tettau momentan das Anwesen Am Berg 14 in Langenau ab. Der Markt Tettau mit Bürgermeister Peter Ebertsch freut sich schon jetzt, einen weiteren wichtigen Schritt zur Verschönerung des Ortsbildes in Langenau gemacht zu haben. Seit 2019 bemühte sich der Bürgermeister mit seiner Verwaltung intensiv um den Grunderwerb und die Realisierung dieser für die Entwicklung des Ortskernes von Langenau sehr wichtigen Maßnahme. Man ist nun froh, dass man diesen jahrelangen Missstand beseitigen konnte. Das Gelände wird durch das Anbringen von Gabionen gesichert. Der entstehende Platz soll mit Gabionenbänken und einem Aufenthalts- und Lagergebäude aufgewertet werden und für die Bevölkerung zusätzlich zur durchgeführten Dorferneuerung eine neue Möglichkeit zum Verweilen bieten. red