Vor 70 Mitgliedern fand im vereinseigenen Sportheim die Jahreshauptversammlung des DJK/SV Neufang statt. Dabei konnte man auf viele positive Ereignisse im vergangenen Jahr zurückblicken.

Die Mitgliederzahl blieb stabil bei aktuell 428 Mitgliedern . Stolz sei man auf viele Mitglieder , die unter 26 Jahre sind. Nach wie vor ist der Verein mit drei Herrenmannschaften im Fußballspielbetrieb vertreten. Wobei die 1. Mannschaft in der Kreisliga ein Wechselbad der Gefühle erlebt. Mit dem Nachbarverein FC Birnbaum besteht weiterhin ein gutes Miteinander. Im Juniorenbereich sei man mit Spielgemeinschaften im laufenden Spielbetrieb vertreten.

Auch in der Tischtennis-Sparte gab es nach den Worten von Sebastian Kotschenreuther Positives zu berichten. So wurde hier das Saisonziel souverän erreicht und man konnte mit Mannschaften aus ganz Oberfranken die Kräfte messen. Der Nachwuchs werde hervorragend durch Manuel Gebhart und Nico Trebes gefördert.

Große Freude hatte man auch im vergangenen Jahr mit den Mädchen der Frankenwaldgarde, welche sich unter dem Sportverein Neufang vor der Pandemie neu gegründet hatte. Unvergessliche Auftritte begeisterten viele Fans im Dorf und in den Nachbargemeinden. Auch hier wird versucht, den Nachwuchs mit jungen Mädchen und einer Kindergarde zu fördern.

Der Zumbasport findet weiterhin guten Zuspruch und die Damen seien mit Elan bei der Sache.

Der Vorstand mit Kassier Daniel Keim konnte von der Rückführung der Darlehen berichten. Der Verein ist auf dem besten Weg, schuldenfrei zu werden – obwohl wichtige Investitionen in den letzten Jahren vorgenommen wurden. Viele Aktivitäten fanden in den letzten Jahren statt, vom Springbreak-Event, dem Sportfest, über die Kirchweihfeier im Sportheim bis hin zum Bierkopfturnier der Neufanger Vereine mit über 120 Teilnehmern und der besinnlichen Weihnachtsfeier mit dem Musikverein Neufang . Viele helfen mit, wenn Hilfe gebraucht wird, der Vorstand bedankte sich bei allen freiwilligen Helfern, dem Vereinswirt Hans Müller mit seinem Team und bei allen Funktionären im Verein, so konnte man man die Ziele des Vereins, ein wichtiges Bindeglied in der Dorfgemeinschaft zu sein, gerecht werden.

Ein besonderer Moment war die Ehrung des langjährigen ersten und zweiten Vorstandes Gerhard Föhrweiser. Fast 15 Jahre habe er seine Ämter mit Leidenschaft und großem Einsatz bekleidet. Unter großem Applaus wurde Gerhard Föhrweiser zum Ehrenvorsitzenden ernannt. Manfred Föhrkolb wurde für seine fast 25-jährige ehrenamtliche Tätigkeit als Sanitäter zum Ehrenmitglied ernannt. Jede Woche und das fast ein Vierteljahrhundert lang war er für die Spieler immer vor Ort. Weiterhin ehrte man langjährige Mitglieder für die Treue zu ihrem Verein.

Bürgermeister Gerhard Wunder von der Großgemeinde betonte in seinen Grußworten, dass der Sportverein eine wichtige Aufgabe im Dorf und der Gemeinde hervorragend vorlebe. er