Das evang.-luth. Dekanat Kronach-Ludwigsstadt hat einen neuen Kantor gewählt. Das Wahlgremium wählte Micha Haupt zum Kantor für den kirchenmusikalischen Dienst in der Kirchengemeinde Kronach (Dienstanteil 50 Prozent) und im Dekanatsbezirk Kronach-Ludwigsstadt (zunächst 25 Prozent).

Haupt ist in München geboren und 30 Jahre alt. In München studierte er Kirchenmusik und Historische Aufführungspraxis. Sein Praxisjahr absolvierte er an der Matthäuskirche in Ingolstadt. Eine zweijährige Dekanatskantorenzeit in Feuchtwangen schloss sich an. Micha Haupt schreibt: „Nun freue ich mich sehr auf die neue Dienststelle in Kronach und darauf, dort viele Menschen kennenzulernen und gemeinsam mit ihnen auf unterschiedliche Art und Weise Musik zu machen zu Gottes Ehre.“

Micha Haupt hat seinen Dienst zum 1. November angetreten. Sein feierlicher Einführungsgottesdienst wird am 6. November in der ev.-luth. Christuskirche in Kronach um 9.45 Uhr unter Beteiligung von Wolfgang Böhm vom Landeskirchenrat der ev.-luth. Kirche in Bayern stattfinden. red