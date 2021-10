Bei strahlendem Sonnenschein mit der Marienkirche im Hintergrund feierten die Hirschfelder ihre Kirchweih . Dabei traten die „Zechmala“ in ihren neuen „Montagstrachten“ auf.

Zum zweiten Mal in CoronaZeiten wollte es sich die Katholische Jugend und Kirchweihgesellschaft Hirschfeld nicht nehmen lassen, Kirba zu feiern. Zwar gab es auch in diesem Jahr keinen geschmückten Plan mit Torbogen, kein Moossammeln, kein Festzelt für die Besucher und nur einen „kleinen Zechbaam“. Dennoch war es ein schönes Fest mit über 320 Gästen, die nicht nur einen Blick auf die neuen Trachten werfen, sondern auch einfach mal wieder feiern wollten. Zudem fand ein kleines Jubiläum statt, denn zum 25. Mal wurde die Trachtenkirchweih „Am Anger“ gefeiert, wenn auch unter Beachtung der 3G-Regeln und Hygienevorschriften.

Linda Jakob, die zusammen mit Mike Martin die Organisation federführend innehatte, sprach davon, dass die neuen Trachten den Zusammenhalt und die Gemeinschaft in Hirschfeld symbolisieren sollen. Seit vielen Jahrzehnten würden die „Zechpäärla“ in ortstypischen Trachten die Kirchweihtradition aufrechterhalten. Vor vier Jahren habe man sich dann mit der Anschaffung neuer Kirchweihmontagstrachten befasst. Dabei war es wichtig, dass bei diesen Trachten die Einheit und die Vielfalt des Dorfes zum Ausdruck kommt. Lange wurde nach Materialien und Lieferanten gesucht, galt es doch passende Stoffe für Röcke , Schürzen , Tücher, Blusen , Bänder und Fransen zu finden, die in Qualität und Optik den Ansprüchen gerecht wurden. Als ein großes Glück bezeichnete sie es, dass sich eine frühere Zecherin (die namentlich nicht genannt werden wollte) bereiterklärte, die zwölf Trachten zu nähen. Finanziert wurden die neuen Trachten durch Rücklagen der Zechgemeinschaft und durch Spenden.

„Es ist mir eine große Ehre, die neue Tracht zu weihen“, so Kaplan Tobias Fehn, der einst in seinem Heimatdorf ein „Zechbursch“ war. Er appellierte an die Hirschfelder, immer daran zu denken, dass die Trachtenkirchweih auf den Weihetag der Kirche zurückgeht. vs