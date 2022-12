Der FC-Bayern-Fanclub Wolfersgrün hatte in das Dorfgemeinschaftshaus Schlegelshaid zur Jahreshauptversammlung eingeladen. Dabei wurde eine neue Vereinsspitze gewählt.

Nicht mehr zur Wahl stellten sich Erster Vorsitzender Alfred Kremer , Zweiter Vorsitzender Detlef Weiß und Schriftführerin Michaela Pittroff, die seit 27 Jahren an der Vereinsspitze waren. Zu ihren Nachfolgern wurden gewählt: Julian Klug als Erster Vorsitzender , Carolin Weiß als Zweite Vorsitzende und Magdalena Kremer als Schriftführerin. Kassier bleibt Tobias Klug, der dieses Amt schon viele Jahre innehat.

Ausschussmitglieder sind Tobias Hentschel, Hilmar Goller und André Müller , Kassenprüfer ist Alfred Kremer .

Der langjährige Vorsitzende Alfred Kremer zeigte sich erfreut, dass mit der neuen, deutlich verjüngten Vorstandschaft die Zukunft des Fanclubs gesichert ist. Der neue Vorsitzende Julian Klug dankte den langjährigen Vorstandsmitgliedern, die den Fanclub seit Vereinsgründung geführt haben.

Tobias Hentschel stellte fest, dass das 25-jährige Jubiläum des Fanclubs im Jahr 2020 coronabedingt nicht gefeiert werden konnte. Dies sollte nachgeholt werden. Der Vorschlag soll nun im Ausschuss besprochen werden.

Vor der Neuwahl hatte Alfred Kremer in seinem umfangreichen Bericht auf die wichtigsten Ereignisse seit Vereinsgründung hingewiesen. Der Fanclub wurde 1995 von 20 Gründungsmitgliedern aus der Taufe gehoben. Inzwischen ist die Mitgliederzahl auf über 40 angewachsen.

Große Ereignisse waren ein Konzert mit der Gruppe „Waldschrat“ im April 1999 sowie die Feier anlässlich des 20-jährigen Bestehens der Oberfrankenvereinigung im Bergschloss im Januar 2003.

Auch erinnerte er an die Besuche bei Oberfrankentreffen mit Stars des FC Bayern, wie z.B. 1997 in Merkendorf mit Oliver Kreuzer und Bernd Dreher und 2004 in Seßlach mit Felix Magath . Die erste Fanclubfahrt war am 14. Oktober 1995 zum Spiel des FC Bayern gegen Borussia Mönchengladbach . Insgesamt wurden 38 Fahrten durchgeführt.

Im September 2020 erhielt der Fanclub eine Urkunde für 25 Jahre Mitgliedschaft in der Oberfrankenvereinigung.

An der Sitzung des AK Fandialog am 1. September 2022 in Neuenmarkt mit Präsident Herbert Hainer und Raimond Aumann nahmen Julian Klug und Tobias Klug teil. red