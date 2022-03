Es ist fast ein kleines Jubiläum: Seit zehn Jahren bietet die Arbeitsgemeinschaft Mantrailing – Rettungshundestaffel und Therapiehundezentrum mit Sitz in Kronach – eine Ausbildung zum zertifizierten Therapiebegleithundeteam an. Seit einigen Jahren wurde diese Ausbildung durch eine Schulbegleithundeausbildung ergänzt. Mit dem Abschluss der aktuellen Ausbildung konnte die Arbeitsgemeinschaft Mantrailing nun das 100. Team für den Realeinsatz qualifizieren. Und dieses Team kommt zudem noch aus der Region: Es sind Eva Llewellyn und ihr Mischlingshund Raki. Beide kommen aus Weißenbrunn und sind künftig als Schulbegleithund in der Maximilian-von-Welsch-Schule (Realschule 1) in Kronach tätig.

Die von der Arbeitsgemeinschaft Mantrailing ausgebildete Schulhunddame Siva mit ihrem Begleiter Benjamin Pfister hat nun mit Raki einen vierbeinigen Kollegen bekommen. Die sechsmonatige Ausbildung erfolgte durch die Arbeitsgemeinschaft Mantrailing in Zusammenarbeit mit Prof. Silke Schworm von der Universität Regensburg . Im Ausbildungszeitraum erhielten die Mensch-Hunde-Teams in wöchentlichen Theorie- und Praxiseinheiten einen umfangreichen Einblick in das gesamte Feld der tiergestützten Intervention, von Einsatzmöglichkeiten in Seniorenheimen und Kliniken bis hin zu Ergo- und Physiotherapiepraxen. Der Schwerpunkt für die Lehrkräfte waren aber natürlich die Einsatzmöglichkeiten des Hundes an Schulen und der zielgerichtete Umgang mit Kindern.

Wissenschaftliche Untersuchungen haben viele positive Effekte von Mensch-Tier-Interaktionen belegen können. Eine der wichtigsten Auswirkungen bei Schülern , die als „Joker-Funktion“ von tiergestützter Intervention angesehen werden kann, ist die Reduktion des Stresshormons Cortisol .

Auch Christine Kern aus Helmbrechts mit ihrem Hund Oskar hat die Ausbildung zum zertifizierten Schulbegleithundeteam bestanden. Der English- Springer-Spaniel wird auch zum Personenspürhund ausgebildet. In der Schule soll er hauptsächlich bei Beratungsgesprächen unterstützen. bu