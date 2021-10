In der Christuskirche in Kronach wurde Tamara Vieweg durch die Leiterin des Schulreferats, Harriet Eisentraut, und Pfarrer Gerber feierlich in ihren Dienst als Religionspädagogin im Vorbereitungsdienst eingeführt.

Tamara Vieweg wird an Schulen in Kronach als Religionslehrerin tätig sein und als Gemeindepädagogin für zwei Jahre die Kirchengemeinde Kronach begleiten. Ihre Kindheit und Jugend hat sie in Fürth verbracht und war bereits dort tief in der kirchlichen Kinder- und Jugendarbeit verwurzelt. In den Jahren 2017 bis 2021 hat sie an der Evangelischen Hochschule Nürnberg Religionspädagogik und Kirchliche Bildungsarbeit studiert und dort im letzten Frühjahr ihr erstes Examen abgelegt.

Nach dem Dienstversprechen wurde Tamara Vieweg durch Pfarrer Gerber gesegnet.