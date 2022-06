Die Helios-Frankenwaldklinik Kronach geht einen nächsten Schritt in Richtung „Normalität“. Das Krankenhaus lockert die Corona-Maßnahmen . Damit entspricht die Klinik den aktuellen Vorgaben durch das bayerische Staatsministerium für Gesundheit und Pflege (gemäß der Infektionsschutzmaßnahmenverordnung).

Ab Freitag, 1. Juli, gilt in der Klinik lediglich die Pflicht, einen Mund-Nasenschutz zu tragen. Als Vorsichtsmaßnahme wird eine FFP2-Maske jedoch weiterhin im gesamten Haus, insbesondere in vulnerablen Bereichen wie beispielsweise der Intensivstation, empfohlen. Darüber hinaus wird die Anzahl der täglichen Besucher auf zwei Personen pro Patient erhöht.

Besuch in Ausnahmefällen

Eine zeitliche Begrenzung innerhalb der Besuchszeiten entfällt komplett. Diese sind weiterhin täglich auf der Normalstation von 14.30 bis 20 Uhr. Bei Schwangeren ist eine festgelegte Bezugsperson dazu berechtigt, jederzeit die werdende Mutter zu besuchen. Bei Patienten mit Covid-19 ist ein Besuch in Ausnahmefällen möglich, etwa zur Begleitung Sterbender.

Zusätzlich öffnet auch die Cafeteria der Klinik wieder für externe Gäste sowie Besucher . Da in der Bevölkerung weniger Bedarf an Testungen besteht, wird das Bürgertestzentrum vor der Frankenwaldklinik zum 1. Juli vorerst ruhen. Personen, die einen Antigenschnelltest benötigen, werden an die auf der Homepage des Landkreises Kronach aufgeführten Schnellteststellen verwiesen.

Termine im MVZ

Besucher , die zu stationären Patienten möchten, benötigen laut Infektionsschutzmaßnahmenverordnung weiterhin einen tagesaktuellen, negativen Test. Patientinnen und Patienten , die zu ambulanten Terminen in die Klinik oder ins Helios-MVZ Kronach kommen, benötigen allerdings keinen Schnelltest mehr. Dies gilt unabhängig vom Impfstatus für alle Patientinnen und Patienten . red