Seit kurzer Zeit wird die musikalische Umrahmung der Trauerfeiern durch eine digitale Orgel unterstützt. Das neue Musikinstrument wurde am Vormittag des 14. September durch das Unternehmen „Orgelhaus im Stiftland“ angeliefert und installiert.

Erste Bürgermeisterin Angela Hofmann nahm die neue Orgel gemeinsam mit der Organistin Katharina Pfretzschner in der Aussegnungshalle in Kronach entgegen. „Ich freue mich, dass wir nun wieder ein voll funktionsfähiges und klangintensives Instrument für eine ehrwürdige musikalische Begleitung der Trauerfeiern haben“, schildert die Bürgermeisterin. „Wir können auf sämtliche Musikwünsche individuell eingehen, verschiedene Stilrichtungen und musikalische Epochen können noch besser bedient werden“, erklärt Pfretzschner.

Die digitale Orgel löst das vorherige Instrument ab. Das alte Modell kann gegen eine kleine Spende für den Verein „1000 Jahre Kronach e. V.“ bei der Aussegnungshalle in Kronach abgeholt werden. Interessentinnen und Interessenten können sich hierzu per Mail an Christina Herr unter christina.herr@stadt-kronach.de wenden. red