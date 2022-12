Die rund elf Meter lange und zwei Meter breite Brücke über die Föritz am Jugendübernachtungshaus (alter Kindergarten ) in Mitwitz wurde kürzlich von einem Langtransporter angeliefert, mit schwerem Gerät abgeladen und an die vorbereitete Stelle platziert sowie von Arbeitern der Metallbaufirma Heublein aus Föritztal (Kreis Sonneberg) justiert und befestigt.

Die für Fußgänger vorgesehene Brücke verbindet das Bubsgässchen direkt mit der Schlossallee und wurde aus witterungsbeständigem, feuerverzinktem Stahl hergestellt sowie teilweise pulverbeschichtet.

Allerdings bleibt der Weg über die Föritz aus Sicherheitsgründen bis auf weiteres gesperrt, so Bürgermeister Oliver Plewa, da sowohl der rutschfeste Gummibelag als auch die Holzlamellenverkleidung des Geländers noch ausstehen. Außerdem müssen die beiden Anschlüsse an die Brücke und das Umfeld neu hergerichtet und gepflastert werden. Insofern braucht es noch etwas Geduld, bis im Frühjahr 2023 die offizielle Eröffnung erfolgen kann.

Immerhin wurde trotz des Wintereinbruchs mit dem Setzen der „Neuen Kindergartenbrücke“ ein Etappenziel im Rahmen der städtebaulichen Maßnahme „Neugestaltung südwestlicher Ortseingang“ erreicht. Der vormalige Steg war in die Jahre gekommen, die Eisenträger korrodiert, die Betondecke ramponiert und das Geländer instabil. Zwischenzeitlich diente eine hölzerne Behelfsbrücke zum Überqueren der Föritz, bis der Abriss Mitte September 2022 erfolgte. fb