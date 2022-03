Das milde Winterwetter kommt den Bauarbeiten auf dem Küpser Schulgelände entgegen. Selbst die Stürme der letzten Wochen führten zu keinen nennenswerten Unterbrechungen. Der Neubau der Grundschule mit Sport- und Kulturhalle kommt erkennbar gut voran.

Mittlerweile sind die Betonwände für den Technikkeller unterhalb der neuen Schulturnhalle und die Kellerdecke fertiggestellt. Rund um den Kellerraum konnte verfüllt werden. Dafür wurde das Recyclingmaterial verwendet, das vom bisherigen Mittelbau stammte. Über Monate war ein stattlicher Hügel Recyclingmaterial zu erkennen, der nach dem Schreddern im letzten Sommer übrig geblieben ist. Dieser Haufen ist mittlerweile komplett verschwunden und als gut verdichtbares Verfüllmaterial verwendet worden.

Vor wenigen Tagen sind zudem die vorgefertigten Betonstützen für die Sport- und Kulturhalle mit Schwerlastkränen aufgestellt worden und lassen die Umrisse der Halle erkennen.

Mehr und mehr sichtbar werden auch die Ausmaße der neuen Grundschule. Die Baustahlarmierungen für die Fundamente sind in weiten Teilen eingebracht, auch die Betonarbeiten für die Bodenplatten sind in vollem Gang.

Rohbau wird im Sommer fertig

Im Abschnitt der Klassenräume, die in Richtung Westgebäude entstehen, sind bereits erste Betonstützen aufgestellt worden. Die Wände dazwischen werden in den Kellerräumen betoniert, in den anderen Bereichen mit Ziegelsteinen gemauert. Erste Klassenräume sind damit bereits zu erkennen. Im Sommer sollen die Rohbauarbeiten abgeschlossen sein. ber