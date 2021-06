Bei einem ornithologischen-botanischen Spaziergang durch die Teuschnitz Aue wird der Lebensraum des vom Aussterben bedrohten Braunkehlchens und seiner gefiederten Artgenossen erkundet und die Arbeit der Ranger des Naturparks Frankenwald vorgestellt. Los geht es am Samstag, 19. Juni, um 7 Uhr, vor dem Rathaus. Ein Fernglas ist mitzubringen. Anmeldung per Mail an: janina.klug @lbv.de, oder 0172/7653845 oder an: jan.vandersant@lra-kc.bayern.de sowie Telefon 0152/38971453 möglich. red