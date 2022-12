Die Dirigentenkurse des Nordbayerischen Musikbundes (NBMB) finden immer wieder regen Anklang im Kronacher Landkreis. Um dafür zugelassen zu werden, ist das Leistungsabzeichen D3 (Goldenes Leistungsabzeichen) für ein Instrument notwendig. Die insgesamt vier Lehrgangsphasen in der Bayerischen Musikakademie Hammelburg bis zum Erreichen des Titels „Staatlich anerkannter Dirigent von Blasmusik im Laienmusizieren“ sind aufgeteilt in jeweils eine einwöchige Lehrgangsphase und die Prüfung an einem darauffolgenden Wochenende.

Anspruchsvolle Ausbildung

Dafür stehen aktuell die Dozenten Wolfgang Heinrich (Phase 1), Florian Unkauf aus Zeyern (Phase 2), Christian Steinlein (Phase 3) und Michael Ankauf Euler (Phase 4) den Nachwuchstalenten mit Rat und Tat in einer lockeren Atmosphäre zur Verfügung. Neben der praktischen Ausbildung im Dirigieren stehen aber ebenso theoretische Fächer wie Gehörbildung, Harmonielehre, Instrumentenkunde, Musikgeschichte und einiges mehr auf dem Programm. Das verlangt den Lehrgangsteilnehmern einiges ab. Zudem kommen alle Teilnehmer zu einem Lehrgangsorchester zusammen. Das bietet den Nachwuchsdirigenten wertvolle Übungszeit vor und mit dem Orchester .

Kronacher Dirigentennachwuchs

Aktuell sind die Kronacher Vertreter in den jeweiligen Lehrgangsphasen: Maximilian Knauer (Musikverein Neukenroth – Phase 3 / C3), Anna Heuschmann aus Gössersdorf ( Dorfmusik Rugendorf – Phase 2) und Martin Hannig ( Musikverein Zeyern – Phase 1), die zusammen mit anderen Musikstudenten und ambitionierten Laienmusikern aus dem gesamten Raum Nordbayern im November ihre Phase erfolgreich abschließen konnten.

Besonders freuen sich die drei Kronacher Nachwuchstalente außerdem, dass der Lehrgangsdozent der Phase 4, Michael Euler, mit seinem eigenen Orchester , dem Ausbildungsmusikkorps der Bundeswehr , am 24. März um 20 Uhr im Kreiskulturraum Kronach dem Landkreis einen Besuch abstattet und hier ein Benefizkonzert gibt. Das Bundeswehr-Musikkorps selbst ist in Kronach nicht zuletzt wegen des Freischießens immer wieder gern gesehen. Hier wird es auch – so viel kann schon verraten werden – eine Premiere geben: Die Gesangssolistin Hannah Silberbach wird dem Publikum ein Arrangement von Jörg Murschinski (Dozent für Harmonielehre) zusammen mit dem Orchester vortragen. Aber auch in den jeweiligen Heimatvereinen sind die ambitionierten Musiker wichtige Stützen im jeweiligen Klangkörper, sowohl am jeweiligen Instrument als auch perspektivisch für den Fortbestand dieser kulturellen Einrichtungen am Dirigentenpult. hs