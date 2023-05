Anstelle der gewohnten Frühjahrswanderungen wurde nun von der Vorstandschaft der Vereinigten Nachbarn vom Kaulanger zu einen Frühjahrestreffen eingeladen.

Aus technischen Gründen konnte kein Fahrdienst mehr angeboten werden. Und so erging die Bitte an die Mitglieder, doch selbst dafür zu sorgen, zum Frühlingtreffen im Gasthaus „Fröschbrunna“ zu kommen.

Der Vorsitzende der Nachbarn , Jürgen Schwalb, freute sich deshalb besonders über die rege Beteiligung der Mitglieder. In den vergangenen drei Jahren konnten die Nachbarn wegen der Corona-Pandemie keine Treffen oder Wanderungen unternehmen. Deshalb freuten sich die anwesenden Nachbarn , sich endlich mal wieder mit den neuesten Nachrichten ausführlich auszutauschen, denn es gab vieles nachzuholen. Damit es endlich wieder mit den bisherigen bekannten Veranstaltungen weitergeht, konnte der Vorstand die schon festgelegten Termine für das Jahr 2023 bekanntgeben.

Das Grillfest findet am 9. Juli wieder auf dem Vereinsgelände der Hundefreunde an der Hammermühle statt. Der Höhepunkt 2023 soll das 95-jährige Vereinsjubiläum am 17. September im Feierstadl des Café Kitsch werden. Ebenfalls wird wieder zur Weihnachtsfeier am dritten Advent im Café Kitsch eingeladen.

Der Termin für einen Lichtbildervortrag über das bisherige Vereinsgeschehen wird noch bekanntgegeben. Über eine Tagesfahrt 2023 gab es eine längere Diskussion. Das Ergebnis war aber, dass heuer keine Tagesfahrt wegen Teilnehmermangels stattfinden wird. red