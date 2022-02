Am Freitag in der Zeit von 10.45 bis 13.15 Uhr wurde ein weißer Kia Ceed, der vor dem Anwesen in der Markgrafenstraße 1 stand, durch ein anderes Fahrzeug am Heck beschädigt. Dabei entstand ein Schaden in Höhe von 5000 Euro. Der Unfallverursacher entfernte sich.Hinweise an die Polizei in Kronach : Telefon 09261/5030. pol