Beim Gartenfest des Musikvereins Steinberg wurden langjährige Mitglieder ausgezeichnet. Höhepunkt war die Ernennung von Martin Geiger zum Ehrenmitglied.

Der Kreisvorsitzende des Bayerischen Musikbunds, Wolfgang Müller , lobte in seinem Grußwort das Durchhaltevermögen der Vereine in der Pandemie. Die Jugendarbeit werde in den nächsten Jahre eine große Herausforderung darstellen, sagte er.

Für fünfjähriges Musizieren ehrte er Luca Wachter (Tenorhorn), während Daniel Becker (Posaune, Bariton ), Kevin Beiergrößlein (Tuba, E-Bass) und Mark Müller (Saxofon, Klarinette) bereits ihr Zehnjähriges feiern konnten.

Seit 40 Jahren fester Bestandteil des Musikvereins ist Markus Hofmann (Trompete). Seite 2009 fungiert er als Zweiter Dirigent. Ihnen sowie allen anderen Aktiven dankte Müller für ihren Einsatz. Eine große Ehre wurde Martin Geiger zuteil, der zum Ehrenmitglied ernannt wurde und dabei stehende Ovationen erntete. „Er ist ein Musiker, der alles für seinen Verein gibt und immer da ist, wenn er gebraucht wird“, würdigte Vorsitzende Andrea Baierlipp. Besonderer Dank galt auch seiner Ehefrau Sabine. Sie zählte auch zu den geehrten passiven Mitgliedern . Ausgezeichnet wurden fördernde Mitglieder für 25, 40, 50 und sogar – so wie Alfred Ebert, Andreas Hofmann und Michael Jakob – für 60 Jahre Treue.

Die Glückwünsche und Grüße der Gemeinde übermittelte Zweiter Bürgermeister Gerhard Eidelloth.

Eingebettet war der Ehrungsmarathon in einen zünftigen, vom Musikverein Steinberg gestalteten Frühschoppen, dem ein Gottesdienst ebenfalls in der TSV-Festhalle vorausgegangen war. Beim Unterhaltungsabend spielte der Musikverein Größau-Posseck auf.

Ausgezeichnet wurden die passiven Mitglieder Sabine Geiger, Matthias Haderlein, Hubert Jakob, Maria Kotschenreuther, Andi Müller und Peter Oelschlegel (alle 25 Jahre), Johannes Baier , Herbert Eidloth, Maria Engelhardt, Gottfried Gehring, Helmut Geiger, Ernst Gerber , Hansi Göppner, Otto Herbst, Georg Herzog, Heidi Kotschenreuther, Rainer Nowitzki, Joachim Reuther, Günther Romig, Oliver Weber und Theo Zipfel (alle 40 Jahre), Josef Angles, Georg Ebert, Margitta Engelhardt, Peter Kutniak, Ludwig Wachter, Gottfried Wich und Erwin Zettl (alle 50 Jahre) sowie Alfred Ebert, Andreas Hofmann und Michael Jakob (alle 60 Jahre). hs