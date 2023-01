Der Musikverein Glosberg erfreute am Silvestertag die Bewohner im Wallfahrtsort Glosberg mit Silvesterständela und hält damit eine Tradition aufrecht.

Nicht nur die Einwohner im Ort Glosberg konnten sich fröhlicher Melodien erfreuen, sondern die Musikanten spielten auch in den Weilern Letzenberg, Letzenhof und Birkach sowie im Ortsteil Neuglosberg auf. In großer Besetzung, teilweise durch Nachwuchsmusiker verstärkt, zogen die Musikanten von Haus zu Haus.

Nicht nur die Bevölkerung hatte Freude an den Klängen schöner Blasmusik, auch die Vorstandschaft mit Vorsitzendem Markus Welscher war hocherfreut über die starke Teilnahme der Musikanten und auch über den Zuspruch in der Bevölkerung. Oft wurde man schon von Anwohnern vor dem Haus und im Garten erwartet und freundlich empfangen.

Nach dem Ständela gab es außer einer kleinen Gabe viel Beifall.

Vorsitzender Markus Welscher richtete großen Dank an die Musiker und Musikerinnen des Musikvereins, die schon in den frühen Morgenstunden unterwegs waren und bis in die Nachmittagsstunden über mehrere Stunden großes Laufpensum und musikalisches Repertoire meistern mussten. eh