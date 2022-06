Nordhalben — Der Musikverein Nordhalben spendete 1000 Euro für die Ukrainehilfe. Anlässlich des Doppeljubiläums fand bereits ein Konzert in der Pfarrkirche statt. Den Reinerlös stelle man der Ukrainehilfe zur Verfügung. Die Verantwortlichen um Vorsitzenden Nico Tahiraj teilten den Betrag in jeweils 500 Euro auf. Der eine Teil ging an Maria Scherbel für die örtliche Ukrainehilfe, welche derzeit 16 Flüchtlinge bereut. Den gleichen Betrag bekam CiviHearts, die private Community für zivile humanitäre Ersthilfe & Versorgung mit Herz. Diese baut ein privates Netzwerk auf und übergibt die Mittel direkt an den Ankunftspunkten. CiviHearts gibt damit den Ankömmlingen aus der Ukraine direkt vor Ort ein Stück Hoffnung. Darüber hinaus organisieren sie verschiedene Hilfstransporte. miw