Die Kinder der Katholischen integrativen Kindertagesstätte am Kreuzberg feierten in der Kronacher Stadtpfarrkirche ihre Verbundenheit mit Jesus. Mit dem Lied „Einfach spitze, dass du da bist“ eröffneten alle Kinder gemeinsam mit ihren Erzieherinnen das Mitmachkonzert.

„Wir Kleinen und die Großen, gehören zu dir“ betonten einige Kinder. Das Leitmotiv des Konzerts lautete „Gott hält uns in seiner Hand“. Es wurde deutlich, wie lebendig und fröhlich der christliche Glaube sein kann.

Die verschiedensten Altersgruppen begeisterten mit ihren Beiträgen. Niemand sei Gott gleichgültig, betonten diese. Wichtig sei zu erkennen, was in Kindern steckt und, dass sie nach Kräften gefördert werden. In guten wie in schlechten Zeiten halte er seine Hand über uns. „Lass dich nicht erschrecken und verliere nicht den Mut. Denn ich dein Gott bin bei dir, wohin du auch gehst.“

Das Mitmachkonzert vermittelte Vertrauen auf das Leben und, dass die Menschen nicht alleingelassen sind. Die Kinder brachten die Freude darüber mit Begeisterung zum Ausdruck. Auch ein Chor aus Müttern trat hierzu auf. Eine wundervolle Veranstaltung, worüber sich auch Stadtpfarrer Thomas Teuchgräber freute. rg