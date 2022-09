Nach zweijähriger Pause konnte der Erste Vorsitzende des Heimat- und Kulturvereins (HKV) Steinberg , Wolfgang Förtsch, wieder Besucher zum Konzert in der Schlosskirche begrüßen. Sein Dank galt dem Organisator Herbert Clerico und den Mitwirkenden, den St.-Georgs-Bläsern aus Friesen und Thomas Greser an der Orgel. Der Leiter der Bläsergruppe, Theo Wich, freute sich über die Gelegenheit, hier wieder auftreten zu können. Er stellte auch die jeweiligen Musikstücke vor.

Abwechslung, Begegnung, Freude an der Musik: Im so stimmungsvollen Ambiente des geschichtsträchtigen kleinen Gotteshauses – Überbleibsel einer ehemaligen Meranierburg – entlockten die Bläser ihren glänzenden Instrumenten wahrhaft majestätische Töne, während der Organist auf der „Königin der Instrumente“ herrliche Klangwelten durch das Kirchenschiff schweben ließ. Zum Klingen kamen insbesondere Werke der beiden großartigen Tonschöpfer Sebastian Bach und Joseph Haydn . Weitere Glanzstücke waren die Hymne des Vatikanstaates und die zur „schönsten Nationalhymne “ erklärte Hymne Islands.

Mit dem herzerwärmenden fränkischen Marienlied „O himmlische Frau Königin“ beschlossen Musiker und Besucher gemeinsam den rund halbstündigen Musikreigen voller beeindruckender Hörerlebnisse, für den es anschließend langanhaltenden Applaus gab. Eigentlich war das Konzert dem alljährlichen Deutschen Orgeltag gewidmet, an dem sich Steinberg erneut als einziger Ort im Landkreis Kronach beteiligte. Aus terminlichen Gründen fand es aber eine Woche nach dem bundesweiten Ereignis statt. Mit dem Orgeltag soll dem einzigartigen Musikinstrument wieder zu mehr Ansehen, Aufmerksamkeit und Wertschätzung in der Öffentlichkeit verholfen werden, was auch dem Organisator Herbert Clerico aus Roßlach ein großes Anliegen ist. hs