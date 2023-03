Vielen ist Annelie Grüning noch bekannt durch ihre Beschäftigung im Marktrodacher Rathaus . Jahrzehntelang war sie die „rechte Hand“ des Bürgermeisters. Vor 20 Jahren wurde sie in den wohlverdienten Ruhestand verabschiedet. Vom Aussehen der Jubilarin her könnte man meinen, dass es sich dabei um diese Feier handelt. Doch dem ist nicht so. Der Anlass dieses Festes ist ein anderer, nämlich ihr 80. Geburtstag .

In Fölschnitz, Landkreis Kulmbach geboren, wuchs sie dort mit ihren Brüdern bis zu ihrer Eheschließung mit dem Lehrer und späteren Rektor Siegfried Grüning wohlbehütet auf.

Sie zog zu ihm nach Seibelsdorf und die Familie erweiterte sich um Tochter Andrea, Schwiegersohn Jürgen sowie die Enkel Elena und Philipp.

Gemeinsam mit ihrem Mann bereiste sie gerne ferne Länder und interessierte sich für deren Kultur. Vor zehn Jahren verstarb ihr Mann Siegfried, mit dem sie fast 50 Jahre glücklich verheiratet war.

Seit dem Jahr 1966 unterstützt Annelie Grüning mit ihrer wunderbaren Sopranstimme den Kirchenchor der evangelischen Kirchengemeinde Seibelsdorf. Lange Zeit war sie als Organistin tätig und spielte die Orgel während der Gottesdienste.

An ihrem Jubeltag ließen es sich ihr ehemaliger Chef und ihre Nachfolgerin und jetzige Geschäftsführerin Katja Wich nicht nehmen, persönlich ihrer Annelie Grüning herzlichst zu gratulieren und ihr noch viele glückliche Jahre bei bester Gesundheit und Gottes Segen zu wünschen. red