Am kommenden Sonntag, 10. Juli, gibt sich die Original Reichenbacher Blasmusik die Ehre und musiziert in Kronach auf der Seebühne im ehemaligen Landesgartenschau-Gelände.

Vorsitzender Daniel Grüdl hat alles Erforderliche in die Wege geleitet, damit die 20 Musikerinnen und Musiker ab 15 Uhr ein circa dreistündiges Konzert präsentieren können. Dirigent Klaus Schnappauf hat ein abwechslungsreiches Konzert- und Unterhaltungsprogramm zusammengestellt und dabei auch strahlenden Sonnenschein versprochen.

Als ausgebildeter Musiklehrer ist er nun schon über 39 Jahre Dirigent der Reichenbacher und kennt somit alle Musiker in- und auswendig. Die Stärken der einzelnen Musiker weiß er gekonnt in seinen selbst geschriebenen Arrangements, die er immer wieder mit in das Programm einfließen lässt, einzusetzen.

Unter dem Motto „Genieß’ dein Leben jeden Tag ...“ (Polka von Helmut Kassner & Julian Hölz) werden viele musikalische Leckerbissen von der ORB präsentiert. Die Instrumentalisten bereiten sich schon seit Wochen auf diesen Nachmittag vor.

Neuer Marsch im Programm

Neben zünftiger Marschmusik, wie etwa dem neuen Marsch des Kreisverbandes Kronach im NBMB, „Crana Musica“ aus der Feder von Holger Mück (Buchbach), oder „Im Eilschritt nach St. Peter“ von Alexander Maurer, erklingen auch Titel von Ernst Mosch , wie die „Antonin-Polka“, oder der „Pusztazauber“ von Rolf Schneebiegl. Solistisch wird es dann mit dem Fügelhorn-Solo „My Dream“ von Peter Leitner (Egerländer), das von Désirée Hoffmann gefühlvoll interpretiert wird.

Die Original Reichenbacher Blasmusik ist auch in diesem Jahr wieder viel unterwegs, so zum Beispiel zum Kreismusikfest in Nordhalben, zum Ludwigsstädter Vogelschießen sowie zum Kronacher Freischießen. Selbstverständlich ist die ORB auch bei allen kirchlichen und festlichen Anlässen in der Gemeinde Reichenbach vertreten. Über viele Zuhörer auf dem LGS-Gelände würden sich die Reichenbacher freuen.