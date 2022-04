Am Sonntag, 1. Mai , startet wieder die Rodachtalbahn nach zwei Jahren Einschränkungen, bedingt durch die Corona-Pandemie. Es geht in die mittlerweile 16. Saison, wie der Verein „ Eisenbahnfreunde Rodachtalbahn “ mitteilte.

An Sonn- und Feiertagen besteht die Möglichkeit, mit dem „Roten Brummer“ einen Ausflug im Stil der 1960er Jahre durch das wildromantische obere Rodachtal zu unternehmen. Am Bahnhof Nordhalben bieten die Vereinsmitglieder in den beiden Speisewagen ein bewirtschaftetes Rahmenprogramm an, bei schönem Wetter auch Biergartenbetrieb.

Historische Garnitur ist wieder vollständig

Nachdem nun auch der Steuerwagen mit dem Gepäckabteil kürzlich den Weg von der Hauptuntersuchung zurück auf die Gleise der Museumsbahn gefunden hat, ist die historische Garnitur wieder vollständig. Kostenlose Kinderwagen- und Fahrradbeförderung ist daher im Rahmen der Platzkapazitäten möglich und eine Reservierung der Sitzplätze nicht mehr erforderlich. Die Fahrkarten sind vor Ort erhältlich.

Weitere Information gibt es im Internet unter www.rodachtalbahn.de sowie telefonisch unter der Nummer 09267/8130. red