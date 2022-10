Mit einem Jubiläumskonzert in der Katholischen Pfarrkirche feiert der Nordhalbener Chor „GemeinSangkeit“ sein 20-jähriges Bestehen am Sonntag, 23. Oktober. Das Programm „Music 4 Church“ bietet den Besuchern Lieder von den Britischen Inseln, wobei die Vokalisten von Orgel und einem Instrumentalensemble begleitet werden. Meditative Texte, Bildpräsentationen und Lichteffekte erweitern die Musik zu einer Multi-Media-Veranstaltung, die um 17 Uhr beginnt. Im Anschluss an das Konzert laden die Veranstalter zu einem Stehempfang im Kirchhof und im Jugendheim ein.

Chor hat breites Repertoire

Gegründet wurde der Chor von Ines Simon-Graf und Ilona Ruf, letztere führt ihn bis heute als Chorleiterin und kreativer Kopf. Bei den Aufführungen unterstützen Kirchenorganist Udo Simon und weitere Musiker aus Nordhalben unter der musikalischen Leitung von Dirigent Michael Wolf . Neben dem Schwerpunkt „Neues Geistliches Lied“ verfügt das Ensemble über ein breites Repertoire, das auch Pop-Titel, Gospel und Klassische Choräle umfasst. „GemeinSangkeit“ gastierte bereits in verschiedenen Gegenden Deutschlands. Höhepunkte waren die folkloristische „Irische Messe“ 2013 und die ebenfalls multimediale „Reise auf dem Regenbogen des Lebens“ mit einem Querschnitt durch die Jahrhunderte zum 15-jährigen Bestehen.

Die Besucher dürfen sich beim aktuellen Konzert auf das Können des Chores freuen. Die Veranstalter wollen ihren Gästen „eine Stunde Ruhe, Zeit zum Zuhören und Zurücklehnen“ bieten. Das Programm umfasst zeitgenössische Lieder britischer sowie heimischer Komponisten. „Wir singen ein ,Amazing Grace‘, aber nicht den allseits bekannten Song, sondern einen viel schöneren“, kündigt die Chorleiterin Ilona Ruf als Appetithappen vorab an. Eintritt wird nicht erhoben, über eine angemessene Spende zur Deckung der Kosten freuen sich die Veranstalter. red