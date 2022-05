Insgesamt 88 Bürger haben sich gemeldet, um das Gemeindegebiet von Müll und Unrat zu befreien. Klein und Groß hatten sichtlich Spaß dabei, für ihre Umwelt etwas zu tun. Diese Gemeinschaftsaktion war ein wichtiger Beitrag. Hat er doch gezeigt, wie unachtsam einige Menschen mit dem Thema Entsorgung von Müll umgehen.

Erster Bürgermeister Norbert Gräbner , der selbst mit einigen Gemeinderäten an der Aktion teilgenommen hatte, lud im Anschluss zum gemeinsamen Bratwurstessen am Zentralfeuerwehrhaus in Marktrodach ein und war sichtlich stolz auf die Teilnehmer.

Attraktion für die Kinder

André Kestel, Gemeinderat und erster Feuerwehrkommandant, hatte anschließend eine besondere Attraktion parat: Die Kinder durften sich in ein Feuerwehrauto setzen. Die vielen Fragen der Kleinen rund um die Wehr beantwortete er natürlich auch alle. red