Die Abfallwirtschaft des Landkreises Kronach weist darauf hin, dass sich die Müllabfuhr aufgrund des Feiertages an Fronleichnam im gesamten Landkreis wie folgt verschiebt: Die Abfuhr am Donnerstag, 3. Juni, wird am Freitag, 4. Juni, nachgeholt. Ebenso verschiebt sich die Abfuhr des folgenden Tages auf den Samstag. Es wird gebeten, die Behälter bzw. Sammelsäcke am Abfuhrtag bereits ab 6 Uhr früh bzw. schon am Vorabend bereitzustellen, da die Abfuhrunternehmen bereits um diese Zeit mit dem Dienst beginnen. red