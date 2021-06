Die Kreisgruppe Kronach des Bund Naturschutz lädt für Mittwoch, 9. Juni, alle ein zu einer Familien-Kräuterwanderung auf den Steinwiesener Mühlberg. Unter Leitung von Christiane Geipel werden dabei schwerpunktmäßig essbare Wildkräuter in drei verschiedenen Biotopen – Feuchtwiese, Wald und Magerrasen – erklärt. Treffpunkt ist um 16 Uhr am Parkplatz/Spielplatz im Leitschgrund. Die Wanderung dauert circa zwei Stunden und ist geeignet für Erwachsene und Kinder ab zehn Jahre. Festes Schuhwerk und eigene Verpflegung sind erbeten. Maximale Teilnehmerzahl 15 Personen. Verbindliche Anmeldung ist nötig bis spätestens Montag, 7. Juni, per E-Mail: kronach@bund-naturschutz.de oder telefonisch unter 09261/ 94404 oder 09262/9675. red