Vermutlich zu viel Gas gab am Samstagnachmittag ein 46-jähriger Motorradfahrer beim Abbiegen von der Kulmbacher Straße auf die Spitalbrücke. Deshalb touchierte er zunächst die Metallleitwand und hob dann zusammen mit dem Motorrad ab, teilt die Polizeiinspektion Kronach mit. Nachdem der Motorradfahrer noch einige Meter auf der Straße entlanggeschlittert war, blieb er schließlich liegen – mit schweren Verletzungen. Hinzukommende Ersthelfer kümmerten sich bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes um den Mann. Trotz der schweren Verletzungen bestand keine Lebensgefahr . Der Motorradfahrer wurde ins Klinikum Kronach eingeliefert. Die Spitalbrücke war während der Unfallaufnahme für rund eine Stunde gesperrt. Zu nennenswerten Verkehrsbehinderungen kam es dadurch aber nicht. Am Motorrad entstand Sachschaden in Höhe von rund 500 Euro. pol