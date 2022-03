In eine Kontrolle der Polizei geriet am Montagnachmittag ein Mofafahrer in der Straße Am Rathaus. Dabei stellten die Beamten fest, dass an dem Fahrzeug ein blaues Versicherungskennzeichen aus dem Jahr 2021 angebracht war. Der 25-jährige Fahrer gab auf Nachfrage an, dass er sich noch kein neues Versicherungskennzeichen besorgt habe. Dieses hätte der Beschuldigte aber ab dem 1. März gebraucht. Gegen den Mofafahrer laufen daher jetzt Ermittlungen wegen eines Verstoßes nach dem Pflichtversicherungsgesetz.