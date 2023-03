Urlaub auf dem Bauernhof liegt seit langem im Trend. 18,7 Prozent der Gäste in Bayern haben 2021 explizit einen landwirtschaftlichen Betrieb als Destination gewählt, wie aus einer Pressemitteilung des Amtes für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (AELF) hervorgeht. Dort erwartet sie ein moderner Sehnsuchtsort, an dem sie Nachhaltigkeit und Entschleunigung erleben können. Kinder lernen dabei ganz nebenbei, wie es ist, mit Tieren zu leben.

Anforderungen durch E-Mobilität

Immer mehr Gäste reisen mit E-Bike oder auch E-Auto an und haben deshalb neue Ansprüche an die Unterkunft. WLAN ist auf den Urlaubshöfen zum Standard geworden, die Gäste erwarten heute mehr.

Um auch in Zukunft gut aufgestellt zu sein, trafen sich die Anbieter von Ferienangeboten in landwirtschaftlichen Betrieben aus den Landkreisen Coburg, Kulmbach, Kronach und Lichtenfels kürzlich auf dem Ökonomiehof in Klosterlangheim zu einem Arbeitskreistreffen. Wie man Gästen zukünftig einen Mehrwert bieten und welche Synergieeffekte man bei der Umsetzung von Ladepunkten für die Gäste nutzen kann, stellte Inhaberin Heidi Gieger bei ihrer Hofführung vor. Im Anschluss referierte Laura Vorndran vom AELF Coburg-Kulmbach zu den Fragen: Welche Erwartungen haben E-Bike-Fahrer und wie kann man diesen begegnen? Wie kann Gästen mit E-Autos der Aufenthalt erleichtert werden? Welche rechtlichen Rahmenbedingungen sind zu berücksichtigen?

Urlaubshöfe bieten große Vielfalt

Das umfangreiche Angebot auf den Urlaubshöfen in Oberfranken reicht von Ferienwohnungen oder naturnahem Camping über Reiter- oder Jagdhöfe bis hin zu Wellness- und Kneipp-Höfen. Ein besonderer Fokus liegt auf dem Urlaub für Familien und Kurgäste – für jeden Geschmack ist etwas dabei. red