Nachdem in der Festhalle Tettau derzeit Flüchtlingen untergebracht sind, haben sich einige Modellbahner mit Manfred Suffa an der Spitze kurzfristig entschlossen, den beliebten Modelleisenbahn-Flohmarkt zum zweiten Mal in der Langenauer Turnhalle durchzuführen.

Die achte Veranstaltung dieser Art beginnt am Sonntag, 20. November, um 9 Uhr. Da die Halle kleiner ist als die in Tettau, wird der Eintritt für Besucher frei sein. Der Pächter der Halle, der Sportverein Langenau , wird für das leibliche Wohl der Aussteller und Gäste sorgen.

Angeboten werden unter anderem Ausstattungsmaterialien wie Häuser oder Bäume sowie elektrische Zubehörteile für analoge und digital gesteuerte Anlagen. Manfred Suffa weist im Vorfeld darauf hin, dass es sich um eine Verkaufsbörse und nicht um eine Ausstellung handelt. Falls jemand Teile veräußern, aber keinen eigenen Tisch bestücken möchte, könne er sich mit ihm unter Telefon 09269/9560 oder per E-Mail an dl9ndk@t-online.de in Verbindung setzen.

Tagesaktuelle Informationen gibt es ferner unter modellbahnflohmarkt-tettau.de. red