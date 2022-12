Das Fenster einer mobilen Sauna hat ein bislang unbekannter Täter in der Nacht zum 2. Dezember beschädigt . Die Sauna stand im Bereich der Hauptstraße in Hesselbach auf einem privaten Grundstück. Dem Besitzer ist ein Schaden in Höhe von etwa 400 Euro entstanden. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Kronach unter Telefon 09261/5030 zu melden.

Anhänger war

nicht verkehrssicher

Bei der Polizei ging am Dienstag gegen 14 Uhr der Hinweis ein, dass im Bereich der Blumau ein Autofahrer mit einem Anhänger unterwegs sei, der deutliche Mängel aufweise. Bei der Polizeikontrolle bestätigte sich diese Mitteilung. Die Beamten stellten an der Achse des Anhängers einen gravierenden Mangel fest, der eine Weiterfahrt unmöglich machte. Gegen den Fahrer wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Fußgänger

angefahren

Der Fahrer eines Kleintransporters war am Dienstag gegen 9.30 Uhr in der Pfählangerstraße in Kronach unterwegs. Beim dortigen Überweg übersah er einen Fußgänger, der die Fahrbahn queren wollte. Der Transporter erfasste den Mann, der glücklicherweise nur leicht verletzt wurde. Am Transporter entstand ein Schaden in Höhe von etwa 500 Euro. pol