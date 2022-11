Bei der harmonisch verlaufenden Jahreshauptversammlung des Mitwitzer Schachklubs haben die Mitglieder ihre Zufriedenheit mit der bisherigen Führungsmannschaft gezeigt.

Sie bestätigten bei den Neuwahlen den bisherigen Vorstand: Vorsitzender Gerhard Kohles, Zweite Vorsitzende Monika Hüttinger, Kassierer Frank Endrich, Spielleiter Uwe Pfadenhauer sowie Schriftführerin Monika Hüttinger. Auch die erfahrenen Kassenprüfer Thomas Bürger und Hubert Konradi wurden wieder gewählt.

Wegen Corona und der bisher ungeklärten Frage, wo zukünftig trainiert werden kann, ruht aktuell der Spiel- und Übungsbetrieb für die Mitwitzer Schachspieler.

Das bisherige Vereinslokal Häublein (Feick) steht wegen Geschäftsaufgabe nach rund 65 Jahren schachlicher und menschlicher Verbundenheit nicht mehr zur Verfügung.

Allerdings gibt es einen Hoffnungsschimmer am Horizont: Im Hotel-Gasthof Wasserschloss haben die Vereinsverantwortlichen ein neues Spiellokal gefunden. Im Gespräch mit Chefin Kerstin Bär fand man eine beiderseits zufriedenstelle Einigung.

So werde der Übungsbetrieb jeweils dienstags − erstmals im neuen Jahr am 28. Februar − um 18 Uhr im neuen Spiellokal stattfinden.

Deshalb, so der Vorsitzende Gerhard Kohles hoffnungsvoll in seinen Schlussworten, werde es ab Frühjahr 2023 wieder mit dem königlichen Spiel in Mitwitz aufwärts gehen. Zaungäste und Neuanfänger sind dabei herzlich willkommen. fb