Der Landkreis Kronach hat sich mit der Bitte an die Kommunen gewandt, beim Ausbau der Corona-Schnelltestkapazitäten behilflich zu sein. In der Kreisstadt hat sich, wie berichtet, die Süd-Stern-Apotheke in der Kulmbacher Straße dazu bereit erklärt, Schnelltests vorzunehmen.

Die Stadt Kronach ist darum bemüht, dass im Stadtgebiet weitere Schnellteststrecken entstehen, und sucht Mitstreiter dafür. Interessierte Sozialverbände, Ärzte oder Apotheken können sich diesbezüglich beim Landratsamt oder im städtischen Ordnungsamt (Hr. Krapp, Tel. 09261/97-282) melden. Die Stadt geht aber auch ihrerseits in den nächsten Tagen direkt auf in Frage kommende Einrichtungen zu.

Aber auch selbst ist die Stadt Kronach tätig geworden und bereitet Corona-Schnelltests für die Stadtrats- und Ausschusssitzungen vor. Mitarbeiter der Stadtverwaltung werden von ärztlicher Seite dafür geschult. Für Bürgermeisterin Angela Hofmann ist zur Bekämpfung der Pandemie jetzt nicht ein perfekt bis ins letzte Detail ausgefeiltes Konzept entscheidend, sondern schnelles pragmatisches Handeln. Die Schnelltests böten Schutz und Sicherheit vor Zusammenkünften wie Sitzungen, aber auch am Arbeitsplatz. Infizierte Personen können rechtzeitig erkannt und Mitmenschen dadurch geschützt werden.

Bürgermeisterin Hofmann erhofft sich durch die Schnelltests mittelfristig sinkende Inzidenzwerte und eine konkrete Aussicht für die Öffnung des Einzelhandels und für weitere Erleichterungen für die Bevölkerung. Der Einzelhandel sei maßgeblich für die Attraktivität der Innenstädte und auch die Eltern müssten dringend entlastet werden, so das Stadtoberhaupt. Deswegen sei es von großer Bedeutung, dass möglichst viele mitmachen und sich beim Aufbau zusätzlicher Teststrecken einbringen.

Drei weitere Todesopfer

Wie das Landratsamt gestern mitteilte, hat der Landkreis Kronach im Zuge der Corona-Pandemie weitere Todesopfer mit nachgewiesener Covid-19-Infektion zu beklagen. Es handelt sich hierbei um drei Frauen im Alter von 60, 83 und 92 Jahren. red